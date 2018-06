29.06.2018 16:54 | von: Alexander Horn

Verkehrskontrollen auf der A2

Kategorie Aktuelles

Die Polizei Hannover hat eine hohe Anzahl an Verstößen festgestellt.

Der Fokus der Kontrollen lag auf der Einhaltung des Sicherheitsabstandes und dem Überholverbot für LKWs. Laut Polizei sind dies zwei der häufigsten Unfallursachen. Am Donnerstag wurde innerhalb von nur dreieinhalb Stunden 74 Mal der Sicherheitsabstand nicht eingehalten. Am Freitag hielten sich 100 LKWs nicht an das Überholtverbot, in nur 45 Minuten Messzeit. Geschwindigkeitskontrollen wurden auch vorgenommen: In fünf Stunden fuhren die Hannoveraner 300 Mal zu schnell. Die Polizei hat angekündigt, besonders zur Ferienzeit und in Bereichen von Baustellen schärfer kontrollieren zu wollen.