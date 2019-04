01.04.2019 16:53 | von: Kaspar Weist

Verkehsunfall in Kaltenweide

Kategorie aktuelle Nachrichten

Bei einem Vekehrsunfall in Kaltenweide sind am Morgen zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer.

Nach Angaben der HAZ waren gegen 7:00 Uhr auf der Kananoher Straße drei Fahrzeuge zusammengestoßen. Ersthelfer hätten die Verletzten noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte bergen können. Sie seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Unfallursache ist noch nicht geklärt. Erst am Samstag hatte es in Kaltenweide eine Karambolage auf der Kananoher Straße gegeben.