12.11.2018 11:33 | von: Kai Rapke

Verlängerung des Weihnachtsmarktes im Gespräch

Kategorie aktuelle Nachrichten

Der Weihnachtsmarkt in Hannover soll in Zukunft länger dauern.

Das wünschen sich SPD, FDP und Grüne, sowie die Schausteller. Schließen soll der Weihnachtsmarkt wie gewohnt am 22. Dezember, allerdings zwei Tage früher eröffnen. In diesem Jahr wird der Weihnachtsmarkt noch wie gewohnt am Mittwoch nach Totensonntag, also am 28. November beginnen.