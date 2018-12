12.12.2018 07:06 | von: Marisa Dziuk

Vermisstes Mädchen aus Laatzen wieder da

Die seit Freitag vermisste 13-Jährige aus Laatzen ist gestern Abend zurückgekehrt.

Das hat die Polizeidirektion Hannover nun mitgeteilt. Das Mädchen sei am späten Abend im Laatzener Revier aufgetaucht. Wo sie gewesen ist und warum sie verschwunden war, sei bislang noch unklar. Die 13-jährige war am letzten Freitag nach der Schule nicht in die elterliche Wohnung in Laatzen-Mitte zurückgekehrt. Daraufhin alarmierten ihre Eltern die Polizei.