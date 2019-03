12.03.2019 07:10 | von: Björn Schönfeld

Verpacken, verschicken, eröffnen

Kategorie aktuelle Nachrichten

Das neue Amazon-Sortierzentrum in Garbsen feiert heute ganz offiziell seine Eröffnung.

Dabei soll die Anlage sowohl Wirtschaftsminister Bernd Althusmann, als auch der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Gesprochen wird auch darüber, wie das große Sortierzentrum in Garbsen angenommen wird. Vor gut einem Jahr war bekannt geworden, dass Amazon in Garbsen bauen will - bereits im September nahm die Anlage den Betrieb auf.