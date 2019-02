19.02.2019 07:46 | von: Kai Rapke

Verpackungen bleiben liegen

Beschäftigte der Papier-, Pappe und Kunststoffe verarbeitenden Industrie, kurz PPKV, haben heute Morgen in Sarstedt die Arbeit niedergelegt.

Eine Stunde lang - zwischen 5 und 6 Uhr kamen Arbeiter der Nachtschicht vor dem Werk Smurfit Kappa zum Warnstreik zusammen. Grund sind stockende Tarifverhandlungen zwischen ver.di und den Arbeitgebern, die alleine in Niedersachsen über 13.000 Beschäftige verzeichnen. Bereits gestern gab es Streiks in den Werken MM Packaging Behrens in Alfeld und Leitz Acco Brands in Uelzen. Die Tarifverhandlungen werden heute in Berlin fortgesetzt.