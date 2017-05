24.05.2017 13:28 | von: Nadine Sender

Verstärkte Kontrollen an Himmelfahrt

Kurz vor Himmelfahrt rüstet sich die Polizei vor Randalierern und Alkoholexzessen.

Mit Verboten und Kontrollen wollen die Beamten Ausschreitungen bei den Vatertagstouren verhindern. Insbesondere Jugendliche sollen vor den Folgen von Alkoholmissbrauch gewarnt werden. Einschränkungen gelten am Steinhuder Meer in Mardorf und Steinhude. Hier will die Polizei morgen besondere Präsenz zeigen. Im Fokus stehen aber auch der Maschsee und Maschteich in Hannover. Auch am Hufeisensee in Isernhagen und dem Wietzepark in Langenhagen in der Region Hannover schaut die Polizei nach dem Rechten. Die Polizei erinnert außerdem daran, dass eine Promillegrenze auch für Radfahrer gilt - und dass es Kontrollen geben kann. In den letzten Jahren ist es bei den so genannten „Vatertags-Touren“ immer wieder zu Ausschreitungen gekommen.