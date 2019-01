10.01.2019 07:22 | von: Marisa Dziuk

Verstoß gegen das Waffengesetz

Kategorie aktuelle Nachrichten

Vor dem Amtsgericht Hannover beginnen heute die Verhandlungen aufgrund eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, als Angehöriger der Bundeswehr bis zum Sommer 2017 rund 3000 Munitionsteile in einem Spind aufbewahrt zu haben. Dies geschah nach Angaben des Amtsgerichts unter Umgehung der Dienstvorschriften. Die Munition wurde in einer Raumschießanlage der Schule für Feldjäger und Staabsdienst der Bundeswehr in Hannover gefunden.