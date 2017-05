26.05.2017 08:48 | von: Björn Schönfeld

Versuchtes Tötungsdelikt im Altersheim

Ein 75-jähriger Bewohner eines Pflegewohnstiftes in Pattensen steht im Verdacht, eine 88-jährige Mitbewohnerin lebensgefährlich verletzt zu haben.

Mitarbeiter des Seniorenheims fanden die schwer verletzte Frau am Donnerstagnachmittag in ihrem Zimmer. Die Seniorin erlag ihren Verletzungen am späten Abend in einem Krankenhaus. Gegen den vermeintlichen Täter ermittelt die Polizei wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Der demenzkranke 75-Jährige wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.