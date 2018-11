Volkstrauertag – Friedens- und Gedenktag in der Region

Jedes Jahr im November, zwei Wochen vor dem 1. Advent, wird in Deutschland der Volkstrauertag begangen. Auch in der Region Hannover gibt es, neben einer zentralen Gedenkveranstaltung, viele kleinere Veranstaltungen in den Kommunen vor Ort.

Die zentrale Gedenkveranstaltung der Region Hannover – in Zusammenarbeit mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Bezirksverband Hannover und der Landeshauptstadt Hannover –findet am Sonntag, den 18.11.2018, um 11.30 Uhr im Haus der Region in Hannover, Hildesheimer Straße 18, statt. Im Anschluss an die Veranstaltung werden gemeinsam Kränze am Mahnmal Aegidienkirche und dem Holocaust-Mahnmal am Opernplatz niedergelegt.

Den Volkstrauertag erneuern! - Umfrage

Unter diesem Motto hat der Volksbund in Niedersachsen gemeinsam mit einer Initiativgruppe aus kommunalen, kirchlichen, gewerkschaftlichen und anderen gesellschaftlichen Organisationen in den letzten 2 Jahren intensiv über eine Neuausrichtung des Volkstrauertages beraten.



Bitte helfen Sie mit, den Volkstrauertag zu erneuern!

Hier geht es zur Umfrage

