16.11.2018 15:47 | von: Marisa Dziuk

Volkwagen entscheidet über Standorte

Der Aufsichtsrat von Volkswagen hat heute in Wolfsburg über die Zukunft der VW Standorte entschieden. Darunter ist auch das Werk in Hannover.

Investitionspläne und der Umbau auf Elektromobilität standen auf der Agenda. Nachdem Zwickau zum ersten Standort der Elektro-Produktion umgebaut wurde, sollen künftig auch in Hannover und Emden Elektroautos produziert werden. Damit werde Niedersachsen zu einem Vorreiter im Umbau auf Elektromobilität werden, so Ministerpräsident Stephan Weil. Er begrüße die vermehrte Elektromobilität. Es werde deutlich, dass sich Volkswagen seiner Verantwortung für das Klima bewusst sei. Neben den positiven Aspekten wurde auch vor den negativen Folgen des Umbaus keine Scheu gezeigt. Es sei mit Stellenkürzungen zu rechnen, da der Bau von Elektroautos weniger Arbeitskräfte benötige, so der VW Aufsichtsrat. Bis 2028 seien die VW-Mitarbeiter jedoch an allen Standorten vor Kündigungen geschützt.