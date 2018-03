29.03.2018 10:00 | von: Sophie Bader

Von der Leyen gibt Kaserne neuen Namen

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen gab gestern der Emmich-Cambrai-Kaserne in Hannover den Namen eines in Afghanistan gefallenen Feldjägers.

Im gleichen Zuge unterzeichnete sie den neuen sogenannten Traditionserlass der Truppe. Erstmals seit 36 Jahren hat die Truppe ihren Traditionserlass überarbeitet und will so einen moderneren Ansatz finden. Mit dem Traditionswechsel kam nun auch die langersehnte Umbenennung der Kaserne. Sie heißt seit gestern Hauptfeldwebel-Lagenstein-Kaserne, benannt nach dem in Afghanistan gestorbenen und ehemals in Hannover stationierten Soldaten Tobias Lagenstein. Damit trägt erstmals in der Geschichte der Bundeswehr eine Kaserne den Namen eines in einem Auslandseinsatz gefallenen Bundeswehrsoldaten.