24.04.2019 10:52 | von: Kaspar Weist

Vor der Europawahl: Region lädt zum Diskussionsabend

Kategorie aktuelle Nachrichten

Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Wenige Wochen vor der Europawahl lädt die Region heute zu einem Diskussionsabend ein.

Unter dem Titel „Zukunft Europa“ sprechen Regionspräsident Hauke Jagau, die Politikwissenschaftlerin Christiane Lemke und der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Messe-AG, Jochen Köckler, ab 18:00 Uhr über pro- und antieuropäische Strömungen und die Frage, ob es in der EU eine Reform braucht. Die Veranstaltung im Haus der Region findet im Rahmen der Reihe „Region im Dialog“ statt. Am 26. Mai wird in Deutschland wieder das Europäische Parlament gewählt.