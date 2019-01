15.01.2019 17:23 | von: Arne Böwig

Vorbereitungen für den Neubau der School of Education

Die Leibniz-Uni saniert einen Versorgungstunnel und fällt dafür Bäume.

Sie trifft damit Vorbereitungen für den Neubau zur Lehrerausbildung an der Leibniz School of Education in der Straße Im Moore. Den Bauantrag dafür reichte sie Anfang Dezember bei der Stadt ein, eine Genehmigung steht noch aus. Der Baustellenverkehr soll später auch über Flächen laufen, unter denen der Tunnel liegt. Seine Sanierung sei aber auch unabhängig davon notwendig, betont Uni-Sprecherin Mechthild von Münchhausen. Später soll neben dem Puttenser Felde 8 wieder eine offene Grünzone mit neuen Baumpflanzungen entstehen.