08.10.2018 11:38 | von: Dimitra Harlis

Vorerst kein neues Fenster für Marktkirche

Kategorie aktuelle Nachrichten

Das umstrittene "Reformationsfenster" wird fürs Erste nicht in der Marktkirche in Hannover eingesetzt.

Der Kirchenvorstand ist für den Einbau, doch der Stiefsohn von Nachkriegsarchitekt Dieter Oesterlen, der das Urheberrecht verwaltet, hat in einem Gespräch am Freitagabend striktes Veto eingelegt. Marktkirchenpastorin Hanna Kreisel-Liebermann sagte gegenüber dem NDR, dass sie die Reaktion des Oesterlen-Stiefsohns bedauere. Bissen selbst wollte sich den Medien gegenüber nicht äußern. So erklärte Kreisel-Liebermann, dass das Fenster aus seiner Sicht die Atmosphäre in der Kirche wesentlich verändern würde. Weitere Gespräche über das Fenster des Künstlers Markus Lüpertz lehnt Bissen ab. Der Kirchenvorstand werde nun prüfen, ob er vor Gericht eine Chance gegen den Widerspruch hätte.