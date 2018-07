25.07.2018 13:21 | von: Nadine Sender

Vorsicht vor Blaualgen in Stadt und Region

Das Gesundheitsamt hat nun auch an den Ricklinger Kiesteichen ein Badeverbot ausgesprochen.

Durch die hohen Temperaturen hat auch hier die Konzentration von Blaualgen zugenommen. Das teilte die Stadt am Mittag mit. Besonders kleine Kinder und Hunde sind demnach gefährdet. Blaualgen können zu Übelkeit, Erbrechen oder Atemnot führen. Auch am Irenensee, am Steinhuder Meer, am Parksee Lohne und am Kiesteich Metel ist zuletzt ein erhöhtes Aufkommen von Blaualgen festgestellt worden.