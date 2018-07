10.07.2018 08:18 | von: Arne Böwig

Waldbrand mit glimpflichem Ausgang

Die Garbsener Feuerwehr musste am Abend einen Flächenbrand im Wald am Blauen See löschen.

Garbsener Bürger alarmierten gegen zwanzig vor sieben die Ortsfeuerwehr. Im Wald war auf einer Anhöhe eine Fläche von rund 15 Quadratmetern in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte mit vier Löschfahrzeugen an, verlegte eine Schlauchleitung in den Wald und konnte das Feuer schnell löschen. Bisher ist die Ursache für den Brand unklar.