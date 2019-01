17.01.2019 15:59 | von: Arne Böwig

Warnanlage Bike Flash in Garbsen bleibt vorerst bestehen

Das Landesverkehrsministerium will den Betrieb der Warnanlage trotz rechtlicher Bedenken nicht sofort untersagen.

Garbsen hält am Sicherheits-Modellversuch "Bike-Flash" vorerst fest. Das Landesverkehrsministerium will den Betrieb der Warnanlage trotz rechtlicher Bedenken nicht sofort untersagen. "Bike Flash" werde derzeit überprüft, so eine Sprecherin. Die Anlage mit den gelben Blinklichtern verstoße aus Sicht des Ministeriums gegen die Straßenverkehrsverordnung, da sie Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer irritieren könnten. Sollten Experten den Verdacht bestätigen, könnte das Land "Bike-Flash" verbieten. Die Region Hannover hat für diesen Fall bereits eine Klage angekündigt. Die Anlage warnt Lkw-Fahrer beim Abbiegen, wenn sich Fahrradfahrer im toten Winkel befinden.