09.01.2018 14:18 | von: Christian Herde

Warnstreiks und Verhandlungen

Die IG Metall und VW gehen am Donnerstag in Langenhagen in die zweite Runde der Tarifverhandlungen.

Unterdessen hat die Gewerkschaft für heute Warnstreiks in sechs Betrieben in Hannover ausgerufen, darunter bei Siemens und Komatsu. Die IG Metall fordert eine befristete Senkung der Arbeitszeit auf 28 Wochenstunden für Schichtarbeiter oder Beschäftigte mit Kindern. Außerdem verlangt sie sechs Prozent mehr Geld. Die Arbeitgeber lehnen die Forderungen ab und bezeichnen sie als illegal. Massive Warnstreiks sind die Antwort der Beschäftigten auf die Blockadehaltung der Arbeitgeber, sagte der Bezirksleiter der IG Metall Thorsten Gröger. Die IG Metall ruft seit Anfang des Jahres niedersachsenweit mehrere Tausend Beschäftigte in der Metall- und Elektroindustrie dazu auf, ihre Arbeit niederzulegen. In der ersten Januarwoche streikten zeitweise 2000 Menschen aus 15 Betrieben. In Niedersachen sind laut IG Metall rund 75000 Menschen in der Metall- und Elektroindustrie tätig.