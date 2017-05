15.05.2017 09:27 | von: Jörg Zickfeld

Waspo 98 geht baden - im finalen "Best of Five" um die Deutsche Wasserballmeisterschaft

Wapso 98 Hannover hat das Endspiel um die Deutsche Wasserball-Meisterschaft erreicht.

Nach dem knappen 14:13 Erfolg gegen den ASC Duisburg am Mittwoch konnte sich das Team von Präsident Bernd Seidensticker mit zwei Heimsiegen am Samstag und Sonntag die drei notwendigen Erfolge in der Serie "Best of Five" sichern. Am Samstag gab es einen 9:7 und am Sonntag einen 12:7 Erfolg gegen die Duisburger. Gegner im Finale sind die Wasserfreunde Spandau Berlin, die ebenfalls drei Siege gegen den OSC Potsdam landeten. Die finale "Best of Five" Serie startet am 3. Juni.