30.11.2017 06:56 | von: Björn Schönfeld

Waspo 98 muss in der Wasserball-Champions League eine weitere Niederlage verkraften

Kategorie aktuelle Nachrichten

Am Abend verloren die Hannoveraner zu Hause mit 6:13 gegen VK JUG Dubrovnik.

Nach einem starken Start stand es schon in Minute zwei 2:2 unentschieden. Das erste Viertel endete mit einem leichten Vorsprung von 3:4 für Dubrovnik. Nach der Hälfte der Spielzeit lagen die Kroaten dann schon mit 4:8 in Führung. Waspo konnte danach noch ein Tor pro Viertel werfen, zu wenig gegen ein Team wie Dubrovnik. Bester Torschütze der Hannoveraner war Aleksandar Radovic mit drei Treffern. In der Tabelle liegt Waspo 98 jetzt auf Platz 7, Dubrovnik steht ungeschlagen an der Spitze. Zum nächsten Spiel fahren die Hannoveraner am 9. Dezember zu Dinamo Moskau.