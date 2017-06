13.06.2017 09:50 | von: Björn Schönfeld

Wasserpark Wennigsen wegen zu hoher Bakterienbelastung vorübergehend geschlossen

Der Wasserpark Wennigsen ist am Montag vorübergehend geschlossen worden.

Laut Medienberichten hat das Gesundheitsamt einen zu hohen Wert von Koli-Bakterien im Wasser festgestellt. Bei einer am 9. Juni genommenen Probe aus dem Wasserpark Wennigsen stellte das Gesundheitsamt eine Konzentration von 150 bis 200 Koli-Bakterien auf 100 Milliliter Wasser fest. Der Grenzwert für Naturbäder liegt bei 100 Bakterien pro 100 Milliliter. Laut Schwimmeister Hartwig Hudasch stellt die gemessene Konzentration für Menschen keine Gefahr dar. In Anderen Gewässern, wie etwa dem Maschsee, läge der Grenzwert mit 500 erlaubten Bakterien deutlich höher. Grund für die hohen Werte seien vermutlich Enten, die in den Abendstunden auf dem Wasser schwimmen. Spätestens am Mittwoch sollen neue proben genommen werden. Die Betreiber des Wasserparks Wennigsen hoffen darauf, das Naturbad bereits am Wochenende wieder öffnen zu können. Das Hainhölzer Naturbad hatte erst vor Kurzem mit dem gleichen Problem zu kämpfen und soll heute seine Tore wieder öffnen.