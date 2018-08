09.08.2018 17:02 | von: Arne Böwig

Wasserwerkertrick in Linden-Süd erfolgreich

Ein bislang unbekannter Dieb hat am Mittwoch, mithilfe des sogenannten Wasserwerkertricks in einem Mehrfamilienhaus an der Laportestraße Schmuck und Geld von einer Seniorin erbeutet.

Nun sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls. Der falsche Klempner spricht hochdeutsch, ist von kräftiger Staturund etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß. Zur Tatzeit war er mit einer Jeans bekleidet. Zeugen, die Hinweise zu der Person geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst zu melden.