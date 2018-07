27.07.2018 10:41 | von: Björn Schönfeld

Wechsel am Flughafen?

Der Flughafen Langenhagen könnte einen seiner Anteilseigner verlieren.

Der Flughafenbetreiber Fraport hält derzeit 30% der Anteile und denkt laut Medienberichten darüber nach, diese zu verkaufen. Großes Interesse soll der britische Investor Icon Infrastructure zeigen. In Verhandlungen liege der Kaufpreis für die 30% bei rund 100 Millionen Euro. Die restlichen Anteile am Flughafen teilen sich die Stadt Hannover und das Land Niedersachsen. Im Finanzministerium ist man bereits darüber informiert, dass Fraport den Verkauf prüft. Der Flughafen hat in der zwischenzeit noch an den Startbahnschäden vom Dienstag zu knapsen: Einige Airlines sollen derzeit Prüfen, ob ihre Passagiere Schadensersatz vom Flughafen fordern können.