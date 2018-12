06.12.2018 10:01 | von: Marisa Dziuk

Weihnachtsbäume werden teurer

Kategorie aktuelle Nachrichten

1 bis 2 Euro mehr müssten die Kunden pro Baum bezahlen, so Plantagenbesitzer aus der Region.

Grund dafür sei der heiße Spätsommer gewesen. Normal große Bäume gäbe es in der Regel zwischen 25 und 50 Euro. Wenn Kunden ihren Tannenbaum nicht an einem Verkaufsstand erwerben möchten, können sie den Baum auch selbst schlagen. Das bieten verschiedene Plantagen in der Region Hannover an. Unter anderem die Tannenland Plantage in Barsinghausen und die Plantage Scheffel in der Wedemark.