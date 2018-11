27.11.2018 16:49 | von: Kai Rapke

Weihnachtsmarkt startet

Kategorie aktuelle Nachrichten

Morgen startet der Weihnachtsmarkt in Hannovers Altstadt.

Ab 16 Uhr können Besucher in der Altstadt rund 130 Stände erkunden. Attraktionen wie der Wunschbrunnenwald, das historische Dorf am Leineufer und der finnsche Weihnachsmarkt am Ballhorf, können in den nächsten Wochen täglich von 11 bis 21 Uhr besucht werden. Geöffnet hat der Weihnachsmarkt in der Altstadt bis zum Sonnabend, den 22. Dezember.