30.11.2018 17:46 | von: Arne Böwig

Weil reist nach Russland

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil reist am Sonntag für einige Tage nach Russland.

Gerade in schwierigen Zeiten dürfe der Gesprächsfaden nicht abreißen, betonte Weil in Hinblick auf die angespannte Lage zwischen Russland und der Ukraine. Sonntagabend stehen dann in Moskau Gespräche mit Vertretern der deutschen Außenhandelskammer an. Am Montag folgen dann Gespräche mit dem russischen Vize-Ministerpräsidenten Dmitri Kosak. Er gilt als einer der engsten Vertrauten von Präsident Wladimir Putin.