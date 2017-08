29.08.2017 06:34 | von: Kaspar Weist

Weiter Streit um Naturschutz an der Fösse

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die von der Stadt vorgesehende Ablehnung eines geplanten europäischen Naturschutzgebietes an der Fösse ist beim Bund für Umwelt und Naturschutz, BUND, auf Unverständnis gestoßen.

Das Verhalten der Stadt erinnere an eine reflexhafte Anti-Naturschutz-Haltung mancher Lobbygruppen heißt es in einer Pressemitteilung. Die Stadt hatte ihren Standpunkt bereits in einer Stellungnahme begründet: Sie befürchtet, eine Ausweisung der Fösse als Naturschutzgebiet erschwere Kindern die Nutzung dieser zur Naherholung und schränke dort bestehende Wildnis-Projekte ein. Der BUND weist diese Bedenken zurück: So könnten Kinder das Gebiet weiterhin nutzen, da sich gewisse Störungen sogar positiv auf die dort anzufindene Salzvegetation auswirken. Auch sei nicht nachvollziehbar, inwiefern die Ziele des Wildnis-Projektes mit einer Unterschutzstellung kollidieren könnten. Gegenstand der Debatte ist ein reichhaltiges Salzvorkommen in der Fösse. Dieses könnte als sogenanntes Fauna-Flora-Habitat-Gebiet ausgewiesen werden. Anfang September muss der Umweltausschuss über die Pläne der Stadt entscheiden.