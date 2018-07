31.07.2018 06:49 | von: Hendrik Lullies

Weiter viele Arbeitsplätze

Die Arbeitskräftenachfrage bleibt auch im Juli in Niedersachsen weiter stabil.

Der regionale Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit für Niedersachsen legte gegenüber dem Juni um einen weiteren Punkt zu und hat mit 284 Punkten abermals einen neuen Höchststand erreicht. Die Arbeitsagentur rechnet weiterhin mit einer hohen Einstellungsbereitschaft bei Unternehmen im Land. Unter Anderem tragen konjunkturunabhängige Branchen zum wachsenden Trend bei. Hier vor allem der Dienstleistungssektor. Die Werte sind Teil des BA-X. Dieser ist der aktuellste Stellenindex in Deutschland und beruht auf konkreten Stellengesuchen der Unternehmen. Er signalisiert die Einstellungsbereitschaft in Deutschland und bildet die Entwicklung der Arbeitskräftenachfrage am ersten Arbeitsmarkt ab.