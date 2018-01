10.01.2018 11:48 | von: Cord Dunkmann

Weitere Anzeige gegen Sharoudi

Kategorie aktuelle Nachrichten

Nach Volker Beck von den Grünen hat nun auch die Kurdische Gemeinde Deutschland Anzeige gegen den ehemaligen iranischen Richter Mahmoud Sharoudi gestellt.

Ob die Staatsanwaltschaft zuständig ist wird derzeit geprüft. Unterstützt wird die Klage von der Gesellschaft für bedrohte Völker in Göttingen und die Forschungsgemeinschaft für Ethik und Politik in Hamburg. 10 Jahre war Mahmoud Hashemi Sharoudi Oberster Richter und Chef der Justiz im Iran. In dieser Zeit soll er persönlich für über 100 Todesurteile verantwortlich gewesen sein. Der Iraner befindet sich zur Zeit in Hannover in ärztlicher Behandlung. Das Neurochirugie-Klinikum INI wo der 69-jährige liegt wird wegen zahlreicher Protestaktionen von der Polizei geschützt.