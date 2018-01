05.01.2018 15:40 | von: Hendrik Lullies

Weniger Geburten 2017 in der Region

Die Zahl der Geburten in der Region Hannover ist im vergangenen Jahr leicht zurückgegangen.

Wie die HAZ berichtet, waren es 2017 nur etwas über 11.300. Im Vorjahr waren noch etwa 100 Säuglinge mehr zur Welt gekommen. Als einzige Klinik in der Region konnte die MHH einen Anstieg verbuchen. Ebenfalls über 3.000 Geburten konnten die Die KRH-Geburtskliniken in Gehrden, Großburgwedel und Neustadt am Rübenberge zusammen verzeichnen. Unklar ist, wie viele Kinder im vergangenen Jahr in Geburtshäusern zur Welt kamen. Nach Angaben hannoverscher Kinderärzte, so die HAZ, wandern immer mehr Eltern in die Geburtshäuser ab, weil es die Befürchtung gebe, in den großen Kliniken wegen überfüllter Stationen oder Kreißsäle abgewiesen zu werden.