01.02.2018 06:50 | von: Björn Schönfeld

Wer hat hier Platzrecht?

Der Stadtbezirksrat Linden-Limmer will in der Frage um einen Halim-Dener-Platz nicht klein beigeben.

In der Sitzung am Mittwochabend stimmten die Bezirksräte mehrheitlich dafür, gegen einen Beschluss der Kommunalaufsichtsbehörde zu klagen. Ob der Bezirksrat die Befugnis dazu hat, konnte in der Sitzung nicht geklärt werden, notfalls soll der Oberbürgermeister dazu angehalten werden, im Sinne des Bezirksrates zu klagen. Stefan Schostok selbst hatte allerdings im Sommer die Entscheidung zur Benennung des Platzes gekippt. Er befürchtet, ein Halim-Dener-Platz könne Unfrieden in der türkischstämmigen Bevölkerung in Hannover stiften. Heute soll der Verwaltungsausschuss entscheiden, ob er Rechtsmittel gegen den Bescheid der Kommunalaufsichtsbehörde einlegt.