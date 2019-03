21.03.2019 06:14 | von: Kaspar Weist

Wie geht es mit dem Ihme-Zentrum weiter?

Der neue Investor Lars Windhorst will der Ratspolitk heute seine Pläne zum Gebäudekomplex vorstellen.

Der zukünftige Eigentümer muss sich heute erklären: Denn die Entscheidung der Intown-Gruppe, das Ihme-Zentrum während der laufenden Sanierungen zu verkaufen, hat in der Ratspolitk für viele Fragen gesorgt. Zwar hat die Civitas Property Group bereits versprochen, den Gebäudekomplex im Sinne aller Mieter und Eigentümer weiterzuentwickeln. Offen bleibt aber, ob sie die Verpflichtungen zur Sanierung des Zentrums ohne Weiteres übernimmt. Erst im vergangenen Jahr hatte die Stadt ihren Mietvertrag im Ihme-Zentrum um 20 Jahre verlängert, mit der Bedingung, dass Intown mehrere Millionen Euro in die Sanierung investiert. Mit dem Verkauf der Immobilie gibt Intown den Ball nun an Civitas weiter.