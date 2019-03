26.03.2019 06:48 | von: Niklas Grüter

Wie hat die Inklusion Schulen verändert?

Seit 10 Jahren ist die UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland geltendes Recht.

Auch das Land Niedersachsen bemüht sich um die Umsetzung der Konvention. Das Konzept der inklusiven Schule wurde 2013 in Niedersachsen gestartet. Wie es mit der Umsetzung steht, darüber ziehen der Sozialverband Deutschland in Niedersachsen und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Niedersachsen heute Bilanz. Mit der Fachtagung "10 Jahre UN Behindertenrechtskonvention - Wie hat sich Schule verändert?" soll heute ab 9:45 ein Blick auf die Entwicklung, sowie auf die aktuelle Lage geworfen werden. Im Alten Rathaus wird neben Impulsvorträgen und Berichten aus der Praxis auch eine Gesprächsrunde mit Schulpolitischen Sprecherinnen und Sprechern des Landtages stattfinden. Zudem wir Kultusminister Grant Hendrik Tonne einen Vortrag zum Thema halten.