23.03.2018 12:12 | von: Björn Schönfeld

Wie steht's um die Kitas in Barsinghausen?

Kategorie aktuelle Nachrichten

Barsinghausen will die Qualität der Kinderbetreuung in der Stadt verbessern – und herausfinden, wieviel Bedarf an zusätzlichen Plätzen besteht.

Dazu hat der Fachdienst Kinderbetreuung der Stadt Umfragebögen entwickelt, die in der Woche nach Ostern verteilt werden sollen. Befragt werden sowohl Familien, deren Kinder derzeit eine Kita besuchen, als auch Eltern, deren Kinder noch nicht in die Kita gehen. Die Umfrage soll als Grundlage für konkrete Vorschläge zur Verbesserung der Kinderbetreuung dienen, so der Erste Stadtrat Thomas Wolf. Die Ergebnisse sollen im Juni im Sozialausschuss vorgestellt werden.