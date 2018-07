31.07.2018 06:49 | von: Björn Schönfeld

Wieder tödlicher Badeunfall

Im Altwarmbüchener See ist am Montagnachmittag ein 79-Jähriger ertrunken.

Gegen viertel vor vier entdeckten andere Badegäste den Mann, der leblos im Wasser trieb. Mehrere Ersthelfer zogen den Verunglückten aus dem See und reanimierten ihn. Auf dem Weg in eine Klinik verstarb der Mann jedoch im Rettungswagen. Bereits am Sonntag verstarb ein 23-Jähriger, der im Blauen See in Garbsen untergegangen war. Es ist bereits der vierte tödliche Badeunfall in der Region in diesem Sommer.