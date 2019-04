24.04.2019 10:56 | von: Kaspar Weist

"Willkommen Baby": Personalausschuss berät Abbau von Leistungen

Kategorie aktuelle Nachrichten

Der Personalausschuss der Stadt Hannover berät heute, ob Aufgaben im Fachbereich Jugend und Familie zukünftig abgebaut werden sollen. Konkret geht es um die städtische Maßnahme „Willkommen Baby“.

Die Stadtverwaltung plant, die Maßnahme zum 31. Dezember 2020 einzustellen und die damit verbundene Vollzeitstelle zu streichen. Der bisherige Mitarbeiter geht zum 1. August 2021 in den Ruhestand. Das Angebot sei in den vergangenen Jahren immer weniger in Anspruch genommen worden.

Der Stellenabbau soll im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2015 – 2018 erfolgen. Dieses sieht Einsparungen vor, wenn der Abbau von Aufgaben möglich ist. Die Maßnahme „Willkommen Baby“ ist ein Angebot für frisch gewordene Eltern. Sie beinhaltet unter anderem den einmaligen Hausbesuch von einer Fachkraft einer Familienbildungsstätte. Alternativ will die Stadt eine Internetseite einrichten, auf der sich Eltern über Angebote informieren können.