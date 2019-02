31.01.2019 06:52 | von: Kasper Weist

Windkraftanlagen im Neustädter Land

Kategorie aktuelle Nachrichten

Im Konflikt um die Genehmigung von Windkraftanlagen im Norden der Region soll heute ein neuer Anlauf genommen werden.

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies will sich in Neustadt am Rübenberge über das Spannungsfeld zwischen Windenergie und Flugverkehr informieren.Im regionalen Raumordnungsprogramm sind neue Windkraftanlagen schon lange vorgesehen, auch im Neustädter Land. Das Problem: Die ausgeschriebenen Vorranggebiete liegen im Anlagenschutzbereich der Drehfunkfeuer Leine und Nienburg der Deutschen Flugsicherung, kurz DFS. Geplante Windkraftanlagen werden seit einer entsprechenden Stellungnahme der DFS nicht mehr genehmigt, um den Flugverkehr nicht zu gefährden. Gleiches gilt für das sogenannte Repowering, also die Modernisierung alter Windräder. Erst in der vergangenen Woche waren kommunale Vertreter und Vertreter des Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherheit sowie der DFS im Bundesverkehrsministerium zusammengekommen, um die Wogen zu glätten.