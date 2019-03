Die 106,5 Rundfunkgesellschaft gGmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Erweiterung unseres Teams in Teilzeit (20 Std. Wö.) eine/n qualifizierte/n Sachbearbeiter*in für die interne Verwaltung/Schwerpunkt Buchhaltung.

Die 106,5 Rundfunkgesellschaft gGmbH betreibt das Bürgerradio radio leinehertz 106.5 für die Region Hannover mit einem Studio in Hannover und einem in Neustadt am Rübenberge. Seit neun Jahren positioniert sich radio leinehertz 106.5 erfolgreich neben den regionalen, landesweiten und länderübergreifenden Wellen der privat-kommerziellen und öffentlich-rechtlichen Hörfunkanbieter.

Das Aufgabengebiet der Stelle als Bürokraft umfasst insbesondere buchhalterische und allgemeine Verwaltungsaufgaben.

Das bringen Sie mit:

• gute Buchhaltungskenntnisse (DATEV)

• allgemeine Büroorganisation und Optimierung der Büroabläufe

• analytisches Denkvermögen und Zahlenverständnis

• sehr gute Kommunikation in Deutsch (Wort und Schrift)

• einen sicheren Umgang mit den MS Office-Produkten

• einen selbstständigen Arbeitsstil sowie Eigeninitiative und Engagement

• Team- und Kommunikationsfähigkeit

Das bieten wir:

• flexible Arbeitszeit

• zentrale Lage und direkte Verkehrsanbindung

• einen interessanten und abwechslungsreichen Arbeitsplatz

• flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege

• anspruchsvolle Aufgaben mit eigenem Gestaltungsspielraum

• ein attraktives Arbeitsumfeld

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns über Ihre Bewerbung samt aktuellem Lebenslauf und frühestmöglichem Eintrittstermin.

Bewerbungen für die Stelle gehen per Mail an:

udo.hetmeier@leinehertz.de.

106,5 Rundfunkgesellschaft gGmbH

z.Hd. Udo Hetmeier (Geschäftsführer)

Hildesheimer Str. 29

30169 Hannover