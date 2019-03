13.03.2019 16:37 | von: Kai Rapke

Wissenschaftler aus Neustadt mit Leipniz-Preis geehrt

Der renomierte Neustädter Robotikexperte Sami Haddadin wird heute in Berlin mit dem Leipniz-Preis ausgezeichnet.

Der 38-Jährige wird für seine wegweisenden Forschungen im Bereich der Robotik ausgezeichnet. Haddadin gelang es, viele seiner Forschungen in leicht nutzbare Computerprogramme zu überführen, sodass diese heute in modernen Industrierobotern eingesetzt werden können, so die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die den Leipniz-Preis jährlich vergibt. Haddadin lehrte über mehrere Jahre an der Leipniz-Universität Hannover, bis er im letzten Jahr an die Technische Universität München wechselte. Der jetzt von ihm erhaltene Leipniz-Preis ist mit 2,5 Millionen Euro dotiert und kann ohne bürokratischen Aufwand für bis zu sieben Jahre für Forschungsarbeiten verwendet werden.