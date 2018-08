Woche des Handwerks

Am 15. September 2018 feiert das deutsche Handwerk zum achten Mal den Tag des Handwerks. Die Handwerkskammer Hannover widmet dem Handwerk nicht nur einen Tag, sondern eine ganze Woche: Vom 10. bis zum 15. September 2018, jeweils von 11 bis 11:30 Uhr, werden live bei uns im Studio spannende Geschichten unter dem bundesweiten Motto "Für diesen Moment geben wir alles - erfüllende Geschichten aus dem Alltag des Handwerks" zu hören sein.

Zum Auftakt der Woche des Handwerks am Montag, den 10. September, wird Jungunternehmer Timo Weymann im leinehertz-Studio zu Gast sein. Er hat den SHK-Betrieb seines Schwiegervaters in diesem Jahr übernommen und wird sicherlich Spannendes vom Nachfolgeprozeß zu berichten haben. Am Dienstag erzählt Melanie Lies von Glas Service Wustrow in Hannover, wie sie als Unternehmerin im Handwerk ihre Frau steht.

Was ist das triale Studium und für wen ist es geeignet? Das erläutert am Mittwoch Bodenleger Mel Redeker. „Mit dem Handwerk kommst du überall hin“ – dieses Motto hat sich Tischlergeselle Martin Schulze zu Herzen genommen. Er wird berichten, welche Erfahrungen er während eines Auslandspraktikum auf Malta gemacht hat und warum es ihn jetzt noch nach Norwegen treibt.

Am Freitag ist Unternehmerin Heike Pascheit mit ihrem Azubi Hossein Rezai zu Gast im Studio. Sie schildern, wie Integration gelingen kann - durch Ausbildung und Arbeit im Handwerk sowie großes Engagemant auf allen Seiten.

Den Abschluss bildet am Tag des Handwerks, am 15. September, ein Interview mit Karl-Wilhelm Steinmann, Präsident der Handwerkskammer Hannover, der die Aktion zusammenfasst und sicherlich auch von seinen schönsten beruflichen Momenten und warum das Handwerk so erfüllend ist, berichten wird.

Infos zur Handwerkskammer Hannover hier.