21.12.2018 13:52 | von: Arne Böwig

Wohnheime des Studentenwerks ausgezeichnet

Die Studentenwohnheime an der Jägerstraße, am Lodyweg und Am Georgengarten wurden gestern mit dem ,,Niedersächsischen Qualitätssiegel für sicheres Wohnen" ausgezeichnet.

Die Auszeichnung wird für bauliche und technische Maßnahmen vergeben, die ein sicheres Wohnen ermöglichen sollen. Daneben legt die Jury aber auch besonderen Wert auf soziale Aspekte, wie beispielsweise die Förderung einer guten Hausgemeinschaft. Hier konnten die Wohnheime des Studentenwerks besonders punkten.