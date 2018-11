12.11.2018 18:00 | von: Arne Böwig

Wohnküchenbrand in der Oststadt

Bei einem Wohnküchenbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Gretchenstraße ist am Sonntagabend in der Oststadt ein Schaden in Höhe von rund 100.000 Euro entstanden.

Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die Räume der gesamten Wohnung im dritten Obergeschoss sind jedoch wegen der erheblichen Schäden derzeit nicht nutzbar. Die Brandursache steht nach Angaben der Ermittler noch nicht endgültig fest. Die Untersuchungen sind aber noch nicht abgeschlossen. Eine Nachbarin war am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr auf den ausgelösten Rauchmelder in der Wohnung des dritten Obergeschosses aufmerksam geworden und hatte die Feuerwehr alarmiert. Die Mieter der Wohnung waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht anwesend.