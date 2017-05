03.05.2017 13:46 | von: Theo Wurth

Zahl der Arbeitslosen bleibt im April konstant

Kategorie aktuelle Nachrichten

Der Arbeitsmarkt in der Region bleibt erwartungsgemäß stabil.

Die Zahl der Arbeitslosen ist im April im Vergleich zum Vormonat leicht gesunken. Die sogenannte Frühjahrsbelebung dauert weiter an – im Vergleich zu März ging die zahl um einen halben Prozent zurück und im Vergleich zum Vorjahreswert, also April 2016, verringert sich die Arbeitslosenquote sogar um gut 6 Prozent. Das hat die Agentur für Arbeit am Vormittag in Hannover bekanntgegeben. Damit gelten hier in der Region insgesamt 43732 Menschen als arbeitslos – das sind 7 Komma 1 Prozent der hiesigen Gesamtbevölkerung. Auch der Ausbildungsmarkt gilt laut Arbeitsagentur weiterhin als ausgeglichen: Besonders im Gesundheits-, Hotel- und gaststättenbereich würden für August noch viele Auszubildende gesucht.