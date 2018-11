29.11.2018 14:49 | von: Arne Böwig

Zahl der Arbeitslosen in Niedersachsen auf historischen Tief

Kategorie aktuelle Nachrichten

Zum ersten Mal wurde die 5 % Marke unterschritten.

Das liegt, laut Bärbel Höltzen-Schoh, Chefin der Bundesagentur für Arbeit in Niedersachsen, an der wirtschaftlichen Stabilität und der Herbstbelebung. Bundesweit sind die Quoten zurück gegangen, um 182.000 im Vergleich zum Vorjahr. Auch im Norden ist der positive Trend sichtbar. Bis auf Mecklenburg-Vorpommern verzeichnete die BA in allen Bundesländern weniger Arbeitslose als im November 2017 und im Vormonat.