27.02.2019 14:36 | von: Dimitra Harlis

Zahl der Verkehrtoten in Norddeutschland gestiegen

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die Zahl der Verkehstoten in Norddeutschland ist im vergangenen Jahr zum Teil deutlich angestiegen.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes verunglückten 2018 insgesamt 666 Millionen Menschen auf der Straße. In Niedersachsen starben 425 Verkehrsteilnehmer - was einem Plus von 4,7 Prozent entspricht. Somit sind in Niedersachsen die meisten Menschen verunglückt. Nach Einschätzungen der Verkehrunfallforschung der Medizinischen Hochschule Hannover sei der Hauptgrund das gute Wetter im vergangenen Sommer. Dadurch seien mehr Motorradfahrer und E-Bikes auf den Straßen gewesen. Dies bestätigen auch laut NDR die Zahlen der Statistik: landesweit stieg die Zahl von verunglückten Motorradfahrern von 65 auf 79 Menschen. Bei Radfahrern stieg die Zahl von 47 auf 55.