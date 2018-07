31.07.2018 12:50 | von: Frederick Dumke

Zahl junger Arbeitslosenzahlen steigt

Auch in diesem Sommer haben sich wieder viele junge Menschen in Niedersachsen arbeitslos gemeldet. Das teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit heute mit.

Was zuerst nach einer negativen, ja vielleicht sogar besorgniserregenden Entwicklung aussieht, ist ganz normal und ein schon gewohntes Phänomen. Es tritt dabei jeden Sommer auf, wenn sich junge Leute nach der Schule oder Ausbildung übergangsweise arbeitslos melden. Zwar ist die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum letzten Monat damit um 4,5 Prozent angestiegen - alles in allem sei die Lage auf dem Arbeitsmarkt jedoch weiter sehr günstig. So würden immer weniger Bewerber einer leicht gestiegenen Zahl Ausbildungsstellen gegenüberstehen. Im Vergleich zum letzten Jahr ist der Arbeitslosenbestand sogar deutlich gefallen: Um mehr als 7 Prozent. In blanken Zahlen heißt das: Rund 232.000 Arbeitslose in Niedersachsen.