10.10.2018 17:26 | von: Arne Böwig

Zeitnahe Grippe-Impfung wird empfohlen

Das Gesundheitsamt Hannover rät zu einer zeitnahen Grippe-Impfung. Demnach erkranken jährlich zwischen zwei und zehn Millionen Menschen in Deutschland an einer Influenza, ganze 20 000 sterben an den Folgen. Die idealen Monate für die Impfung seien Oktober und November. Etwa 14 Tage dauere es, bis der volle Schutz aufgebaut sei. Besonders gefährdet sind ältere und durch Vorerkrankungen geschwächte Menschen sowie Schwangere.