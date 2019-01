29.01.2019 16:49 | von: Arne Böwig

Zerstochene Reifen in Vahrenwald und List

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zum heutigen Dienstag an der Halkettstraße sowie der Darwinstraße in Vahrenwald an elf Pkw sowie in einem Fall an der Isernhagener Straße in der List Reifen an geparkten Autos zerstochen.

Ermittler des Polizeikommissariats Nordstadt haben im Verlauf des heutigen Vormittags insgesamt zwölf entsprechende Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.