24.07.2018 17:43 | von: Antonia Brand

Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Kategorie aktuelle Nachrichten

Auf einer Bundesstraße nahe der Bockmerholzstraße ist es heute morgen zu einem Unfall gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 53-Jähriger Sattelzugfahrer auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Hannover unterwegs. An der Einmündung zur Bockmerholzstraße wechselte er auf den linken Fahrstreifen, um einen bislang unbekannten Sattelzug zu überholen. In diesem Moment kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug einer 56-Jährigen. Das Auto wurde durch den Zusammenstoß in den Gegenverkehr geschleudert und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Transporter eines 68-Jährigen. Bei dem Unfall erlitt lediglich die 56-Jährige Fahrerin leichte Verletzungen. Die Polizei sucht nun Zeugen, insbesondere bitten sie den bislang unbekannten Fahrer des anfahrenden Sattelzuges, sich zu melden.